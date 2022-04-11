«Світ мовчить і спостерігає за геноцидом онлайн», – Подоляк про Маріуполь

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що в Маріуполі російські окупанти вбили десятки тисяч людей і місто зруйнуване на 90%. Про це він повідомив у Твіттері.

Подоляк зазначив, що в місті заблоковані українські захисники і від початку вторгнення Україна просить у світу техніку для захисту, а «світ мовчить і спостерігає за геноцидом в онлайн-режимі».

«Маріуполь. Місто, у яке прийшла смерть під російським прапором. Десятки тисяч загиблих. 90% будинків зруйновано. Оточені та заблоковані українські воїни. Від початку ми просимо в партнерів танки та літаки, щоб отримати шанс. Світ мовчить і спостерігає за геноцидом в онлайн-режимі», – написав Подоляк.

#Маріуполь. Місто, у яке прийшла смерть під 🇷🇺 прапором. Десятки тисяч загиблих. 90% будинків зруйновано. Оточені та заблоковані українські воїни. Від початку ми просимо в партнерів танки та літаки, щоб отримати шанс. Світ мовчить і спостерігає за геноцидом в онлайн-режимі. pic.twitter.com/ZimsUkixjt — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 11, 2022



Напередодні, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі найгірша ситуація в усій Україні, там російські окупанти вбили десятки тисяч людей.

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