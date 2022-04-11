На Львівщині байкери шукатимуть паліїв трави

З 11 квітня територію львівської громади патрулюватимуть ще й байкери: у вільний час вони їздитимуть за певними маршрутами і стежитимуть, щоб мешканці не палили траву. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Спільно з громадською організацією Винниківський клуб мотоциклетного спорту «Драйв» запланували патруль на мотоциклах. Учасники об’їжджатимуть громаду і попереджатимуть потенційних паліїв трави про небезпеку таких пожеж та роздаватимуть флаєри з інформацією про адміністративну і кримінальну відповідальність за такі дії», – зазначає керівник міського управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони Микола Грицайчук.

Патруль діятиме щодня в суху сонячну погоду у післяобідній час, адже саме тоді люди найбільше палять траву. Байкери патрулюватимуть населені пункти львівської громади.

Цієї суботи також започаткували сповіщення, під час якого автомобілі з гучномовцями попереджали про наслідки пожеж сухої рослинності.

Як повідомляв Львівський портал, у воєнний час спалювання трави можуть прирівняти до диверсії, що передбачає кримінальну відповідальність.

За самовільне спалювання сухостою громадянам загрожує від 3 060 до 6 120 гривень штрафу, а для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 гривень. За ті ж дії, вчинені на території заповідників, паліям загрожує штраф у розмірі від 6 120 до 12 240 гривень.

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