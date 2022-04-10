В Україні ліквідували російського підполковника

В Україні ліквідували командира російського атилерійського дивізіону та командира парашутно-десантного батальйону. Про це повідомили сухопутні війська ЗСУ на своєму каналі у Telegram.
Нова порція «свіженьких» окупантів зі складу зс рф вже очікує на повернення додому вантажем 200. Серед них:
- командир артилерійського реактивного дивізіону 200 ОМСБр, підполковник Дінар Хаметов.
- командир парашутно-десантного батальйону 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади майор Дєніс Ягидаров.
- командир мотострілкової роти старший лейтенант Дмітрій Зайцев
- командира взводу керування ГСАДн 37 ОМСБр старшого лейтенанта Мунка Доржиєва,
- лейтенанта росгвардії Максіма Концова.
Як писав Львівський портал, більше ніж за місяць війни, яку веде росія, українські військові ліквідували вже вісьмох російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.
Ліквідовані в Україні російські генерали:
- генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступника командувача 41-ої загальновійськової армії;
- генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;
- генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;
- генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;
- генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;
- генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ;
- генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;
- полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади рф.
- полковник Александр Беспалов – командир 59-го гвардійського полку збройних сил рф.
Військовий експерт Олег Жданов називає ліквідацію сімох генералів рф колосальною втратою для стани-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.
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