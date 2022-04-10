В Україні ліквідували російського підполковника

В Україні ліквідували командира російського атилерійського дивізіону та командира парашутно-десантного батальйону. Про це повідомили сухопутні війська ЗСУ на своєму каналі у Telegram.

Нова порція «свіженьких» окупантів зі складу зс рф вже очікує на повернення додому вантажем 200. Серед них:

командир артилерійського реактивного дивізіону 200 ОМСБр, підполковник Дінар Хаметов.

командир парашутно-десантного батальйону 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади майор Дєніс Ягидаров.

командир мотострілкової роти старший лейтенант Дмітрій Зайцев

командира взводу керування ГСАДн 37 ОМСБр старшого лейтенанта Мунка Доржиєва,

лейтенанта росгвардії Максіма Концова.

Як писав Львівський портал, більше ніж за місяць війни, яку веде росія, українські військові ліквідували вже вісьмох російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідовані в Україні російські генерали:

генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступника командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;

генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;

генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ;

генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;

полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади рф.

полковник Александр Беспалов – командир 59-го гвардійського полку збройних сил рф.

Військовий експерт Олег Жданов називає ліквідацію сімох генералів рф колосальною втратою для стани-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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