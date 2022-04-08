На Львівщині в ДТП загинули двоє немовлят

В наслідок ДТП на Львівщині загинули три особи, серед яких двоє немовлят. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У п’ятницю, 8 квітня, близько 16:00 на трасі «Київ-Чоп» села Угерсько Стрийського району сталася аварія. 30-річна водійка автомобіля «Тойота Корола» не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу. Авто зіткнулося з автомобілем «Ауді», за кермом якого був 36-річний мешканець Львівського району.

Внаслідок отриманих травм на місці загинули троє пасажирів «Тойоти» – жінка та двоє двомісячних дітей. Окрім цього, ушкодження отримали водійка та 30-річний пасажир «Тойоти», а також водій «Ауді». Усі постраждалі госпіталізовані. Про їхній стан не повідомляють.

Наразі на місці події працюють слідчі. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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Фото: Нацполіція