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Росіяни обговорювали по радіозв’язку вбивства у Бучі, – німецька розвідка

Наталя Дуляба

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Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила переговори щодо радіозв’язку російських військових, у яких окупанти обговорюють масові вбивства мирних жителів у Бучі. Про це пише Українська правда з посиланням на видання Der Spiegel і DW.

Зокрема, розвідслужба має повідомлення, зміст яких збігається з місцезнаходженням тіл убитих мирних громадян уздовж головної вулиці Бучі. В одному з них військовослужбовець заявив, що він та його товариші застрелили людину на велосипеді.

В іншій розмові чоловік каже, що українських солдатів спочатку допитують, а потім розстрілюють.

Крім того, з цих матеріалів можна зробити висновок, що вирішальну роль у звірствах у Бучі відіграли бойовики ПВК Вагнера, які продемонстрували особливий ступінь жорстокості ще під час їхньої участі у війні в Сирії, пишуть медіа.

Перехоплені BND розмови свідчать про те, що масові вбивства в Бучі не були ні випадковими діями, ні діяннями окремих солдатів, що втратили контроль, стверджує німецьке видання.

«З набагато більшою ймовірністю ці матеріали вказують на те, що вбивство мирних жителів стало частиною звичайного способу дій російських військових, а, можливо, і частиною їхньої стратегії з метою поширення страху серед цивільного населення та придушення опору. У перехоплених матеріалах солдати обмінюються інформацією про звірства як про їхню повсякденність», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, США вважають, що зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства у Бучі.

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