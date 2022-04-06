США вважають, що можуть ідентифікувати підрозділи рф, які коїли звірства у Бучі, – ЗМІ

Сполучені Штати вважають, що зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства у Бучі. Про це пише Європейська правда з посиланням на CNN.

Американський чиновник розповів, виявлення причетних «наразі є вкрай важливим пріоритетом» для розвідувальних структур США.

Збір та аналіз потоків розвідувальних даних з використанням усіх доступних інструментів та активів ведуться, відколи стали відомі звірства, і США перебувають на межі «звуження» кола підозрюваних.

За словами чиновника, немає впевненості, що США публічно оголосять про свої висновки, що може бути ухвалено рішення залишити це на розсуд України.

США також аналізують можливі ознаки того, що під час звірств у Бучі було більше одного підрозділу або групи російських військових.

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