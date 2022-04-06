ОСТАННІ НОВИНИ

США вважають, що можуть ідентифікувати підрозділи рф, які коїли звірства у Бучі, – ЗМІ

Наталя Дуляба

|

Сполучені Штати вважають, що зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства у Бучі. Про це пише Європейська правда з посиланням на CNN.

Американський чиновник розповів, виявлення причетних «наразі є вкрай важливим пріоритетом» для розвідувальних структур США.

Збір та аналіз потоків розвідувальних даних з використанням усіх доступних інструментів та активів ведуться, відколи стали відомі звірства, і США перебувають на межі «звуження» кола підозрюваних.

За словами чиновника, немає впевненості, що США публічно оголосять про свої висновки, що може бути ухвалено рішення залишити це на розсуд України.

США також аналізують можливі ознаки того, що під час звірств у Бучі було більше одного підрозділу або групи російських військових.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів