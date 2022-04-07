Окупанти вбили координатора руху Нескорених на Львівщині

Російські окупанти вбили срібного призера Invictus Games та координатора руху Нескорених на Львівщині Дмитра Сидорука. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

У середу, 6 квітня, у бою загинув Дмитро Сидорук. Він служив в лавах 24 окремої механізованої бригади.

Дмитро пішов захищати Україну у 2014 році. Його було поранено поблизу луганського аеропорту. Тоді Дмитро провів 10 діб у реанімації та переніс 12 складних операцій.

У 2017 році Дмитро взяв участь у Invictus Games – міжнародних мультидисциплінарних змаганнях колишніх і чинних військових, які отримали поранення у зоні бойових дій. Він виборов срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука на міжнародних Іграх Нескорених у Канаді. Згодом Дмитро став координатором Invictus Games у Львівській області.

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