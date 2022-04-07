На Київщині викрили 33 колаборантів, що співпрацювали з росіянами

Силовики вийшли на 33 колаборантів, які співпрацювали з російськими військами і сприяли їхнім звірствам на Київщині. Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

Слідчі та оперативні команди СБУ працюють більше ніж у двох десятках населених пунктах Київської області, на які припав основний масив воєнних злочинів росії. Вони збирають докази та встановлюють увесь ланцюжок причетних: як зі сторони російських загарбників, так і українських колаборантів, які допомагали ворогу.

Силовики опитали майже 2000 людей, які стали свідками звірств, що коїли військові рф. Їхні свідчення дозволило вже «вийти» на 33 колаборантів, які співпрацювали з рашистами.

Крім того, за декілька днів українській спецслужбі вдалося встановити поіменні списки російських військових, що чинили злочини у Київській області.

«Що стосується доказової бази, то вся зібрана інформація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень і буде використовуватися у міжнародних судах», – йдеться у повідомленні.

Також силовики затримали ще 15 мародерів серед місцевого населення. Їх уже передали Нацполіції.

Під час роботи на Київщині спецслужба виявила більше 100 вибухових пристроїв, понад 50 артилерійських снарядів, а також бойові гранати, набої, детонатори тощо. Усі засоби ураження передали підрозділам Збройних Сил України для знищення ворога.

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