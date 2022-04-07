Оприлюднили дані окупантів, що вчиняли злочини на Київщині

Розвідка здобула дані військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії (в/ч 6912) м. Хабаровськ, що скоюють воєнні злочини проти українців у Київській області. Про це йдеться у Facebook Головного управліня розвідки Міноборони України.

У ГУР наголошують, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Дані окупантів 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії є за цим посиланням.

Як відомо, Київщину звільнили від російських окупантів. Після цього почала публікуватися перша інформація про звірства, які скоїли в окупованних містах російські військові (фото 18+). Зокрема, мер Бучі повідомляв, що у братських могилах поховано близько 300 жителів міста.

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