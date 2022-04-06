Всеукраїнська рада церков закликала світ визнати дії рф геноцидом українського народу

Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій закликала світову спільноту визнати воєнні злочини російських військ в Україні геноцидом українського народу. Відповідне звернення прийняли на засіданні організації 6 квітня, передає Львівський портал.

Звернення-заклик до країн світу Всеукраїнська рада церков прийняла, зважаючи на масові знущання і вбивства мирних мешканців населених пунктів Київської області, які перебували під окупацією військ рф.

«Наявні докази знущання російських солдат над українськими жінками та навіть дітьми, які після колективних зґвалтувань, у тому числі на очах у рідних, були розстріляні та покинуті у братських могилах або просто на вулиці. Сотні, а можливо навіть тисячі невинних українців за кілька тижнів російської окупації були закатовані та вбиті. Такий жахливий кривавий слід російських окупантів на українські землі, як і підтримка їхніх людиноненависницьких дій їхніми матерями, дружинами та широкою громадськістю в росії, є свідченням цілковитого спотворення світогляду та моральної деградації російського суспільства», – вказано у зверненні.

Релігійні діячі закликали світ значно посилювати економічні санкції проти росії, а Євросоюз та НАТО – продовжувати надавати Україні зброю, включно з засобами ППО, літаками-винищувачами, летальною наступальною зброєю, танками та протикорабельними ракетами.

«Тепер жодна держава в усьому світі не повинна промовчати! Кожна держава в світі має визнати геноцид Українського народу під час російського вторгнення у 2022 році та засудити ідеологію «Русского міра» як таку, що виправдовує геноцид народів та знищення цілих держав», – закликала Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій.

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