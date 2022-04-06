Ворог обстріляв Дніпропетровщину

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область з повітря. Влучили у нафтобазу та завод. Про це повідомив голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко.

Так, у середу, 6 квітня, вночі російські військові з повітря обстріляли нафтобазу. У результаті обстрілу об’єкт і все горюче знищено.

Наразі триває масштабна пожежа і працюють рятувальники. Кількість постраждалих з’ясовується.

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