Українська ППО знищила вісім крилатих ракет ворога

Ворог змінив тактику та намагається не входити в зону української ППО. Незважаючи на це, 5 квітня повітряні сили знищили вісім крилатих ракет окупантів. Про це йдеться у Facebook Командування повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі.

Протягом 5 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил збили вісім крилатих ракет. Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, наносячи повітряні удари по окупантах.

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