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Німеччина конфіскувала 156-метрову суперяхту друга Путіна

Андрій Котенський

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Влада Німеччини конфіскувала суперелітну яхту російського бізнесмена і друга Путіна Алішера Усманова, проти якого Євросоюз запровадив санкції, повідомляє Українська правда.

Елітну яхту Dilbar конфіскували 2 березня в порту Гамбурґа. Судно перебувало на верфях суднобудівельної компанії Blohm+Voss з кінця жовтня 2021 року задля переобладнання.

Її вартість оцінюють у 600 мільйонів доларів.

Усманов придбав судно у 2016 році в німецької суднобудівельної компанії Lürssen. Яхту будували за вимогами замовника, із спеціальними змінами в інтер’єрі та сервісі впродовж 4 років і 4 місяців.

Водотоннажність Dilbarскладає 15917 тонн, що робить її найбільшою моторною яхтою, яку коли-небудь будували у світі. Екіпаж судна налічує щонайменше 96 моряків.

На борту встановлено басейн, який вважають найбільшим басейном на судні за всю історію суднобудівництва, два майданчики для посадки гвинтокрилів, сауну, салон краси і спортзал.

На яхті одночасно можуть перебувати 24 гостей у 12 каютах класу люкс.

На фото Getty Images яхта Усманова Dilbar на тлі круїзного лайнера Queen Victoria.

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