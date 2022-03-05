В Італії арештували яхти ще двох олігархів Путіна

Яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка потрапили під арешт в Італії, повідомляє Українська правда із посиланням на La Repubblica.
Яхту власника «Сєвєрсталі» Олексія Мордашова Lady M заарештували у місті Імперія біля Сан-Ремо.
Ще одна розкішна яхта особистого друга Путіна та власника Volga Group Геннадія Тимченка Lena стояла у самому місті Сан-Ремо.
Видання оцінює вартість двох яхт у 140 мільйонів євро.
Раніше влада Німеччини конфіскувала суперелітну яхту російського бізнесмена і друга Путіна Алішера Усманова,вартістю 600 мільйонів євро.
Як відомо США та ЄС запровадили санкції проти Путіна та великих російських бізнесменів після акту військової агресії РФ проти України.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський