Росіяни вбили 167 українських дітей

Станом на ранок середи, 6 квітня, російські військові вбили 167 дітей в Україні, ще 279 зазнали поранень. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своєму каналі у Telegram.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Найбільше постраждало дітей у Київській – 78, Донецькій – 81, Харківській – 64, Чернігівській – 49, Миколаївський – 39, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Стало відомо, що в п’ятницю, 25 березня, на Харківщині внаслідок обстрілів загинула 13-річна дівчинка.

В понеділок, 4 квітня, в Авдіївці Донецької області росіяни поранили двох малолітніх дітей.

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