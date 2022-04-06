ОСТАННІ НОВИНИ

Росіяни вбили 167 українських дітей

Анастасія Диняк

|

Станом на ранок середи, 6 квітня, російські військові вбили 167 дітей в Україні, ще 279 зазнали поранень. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своєму каналі у Telegram.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Найбільше постраждало дітей у Київській – 78, Донецькій – 81, Харківській – 64, Чернігівській – 49, Миколаївський – 39, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Стало відомо, що в п’ятницю, 25 березня, на Харківщині внаслідок обстрілів загинула 13-річна дівчинка.

В понеділок, 4 квітня, в Авдіївці Донецької області росіяни поранили двох малолітніх дітей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів