ЗСУ збили 4 ворожі крилаті ракети та 2 БПЛА

Повітряне командування «Захід» знищило чотири російські крилаті ракети. Про це повідомляє командування Повітряний Сил ЗСУ.

У вівторок, 5 квітня, вночі російські окупанти нанесли удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, їхньою ціллю були об’єкти цивільної інфраструктури у західних областях. Українські військові знищили три ракети та ще одну пошкодили.

Також підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід» знищили два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня, які вели розвідку та визначали цілі.

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