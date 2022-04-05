ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ збили 4 ворожі крилаті ракети та 2 БПЛА

Анастасія Диняк

|

Повітряне командування «Захід» знищило чотири російські крилаті ракети. Про це повідомляє командування Повітряний Сил ЗСУ.

У вівторок, 5 квітня, вночі російські окупанти нанесли удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, їхньою ціллю були об’єкти цивільної інфраструктури у західних областях. Українські військові знищили три ракети та ще одну пошкодили.

Також підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід» знищили два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня, які вели розвідку та визначали цілі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів