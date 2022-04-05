Росіяни вбили 165 українських дітей

Станом на ранок вівторка, 5 квітня, російські військові вбили 165 дітей в Україні, ще 266 зазнали поранень. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своєму каналі у Telegram.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Найбільше постраждало дітей у Київській – 77, Донецькій – 78, Харківській – 61, Чернігівській – 49, Миколаївський – 35, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

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