Різанина в Бучі викриває справжню суть війни росії проти України, – Євросоюз в ООН

Масові злочини, скоєні російськими військами у нині визволених українських містах, демонструють світові справжню суть розв’язаної рф війни проти України. Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник ЄС при цій організації Олаф Скуг, повідомляє Укрінформ.

«Ми найрішучіше засуджуємо масові злочини, вчинені російськими збройними силами у кількох окупованих українських містах. Страхітливі картини різанини з великою кількістю цивільних жертв, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої російської агресивної війни», – сказав Скуг.

Він наголосив, що ці вбивства увійдуть до переліку масових злочинів, вчинених росією у Європі: «російська влада відповідальна за ці злочини, скоєні, коли вона мала де-факто контроль над цими територіями. Вони мусять дотримуватися міжнародного права у питанні окупації».

Дипломат заявив, що росія обстрілює цивільне населення та завдає ударів по цивільних об’єктах, у тому числі лікарнях, школах та притулках.

«Ці воєнні злочини мають негайно припинитися. Відповідальні постануть перед правосуддям відповідно до міжнародного права», – наголосив він.

Як повідомлялося, Велика Британія, яка у квітні головує в Радбезі ООН, скликала 5 квітня засідання для обговорення масових убивств, учинених збройними силами рф у Бучі. Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні та заявив, що організація не має сенсу і її можна розпускати, якщо вона не може гарантувати мир.

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