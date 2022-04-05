ОСТАННІ НОВИНИ

Різанина в Бучі викриває справжню суть війни росії проти України, – Євросоюз в ООН

Ольга Денисяка

|

Масові злочини, скоєні російськими військами у нині визволених українських містах, демонструють світові справжню суть розв’язаної рф війни проти України. Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник ЄС при цій організації Олаф Скуг, повідомляє Укрінформ.

«Ми найрішучіше засуджуємо масові злочини, вчинені російськими збройними силами у кількох окупованих українських містах. Страхітливі картини різанини з великою кількістю цивільних жертв, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої російської агресивної війни», – сказав Скуг.

Він наголосив, що ці вбивства увійдуть до переліку масових злочинів, вчинених росією у Європі: «російська влада відповідальна за ці злочини, скоєні, коли вона мала де-факто контроль над цими територіями. Вони мусять дотримуватися міжнародного права у питанні окупації».

Дипломат заявив, що росія обстрілює цивільне населення та завдає ударів по цивільних об’єктах, у тому числі лікарнях, школах та притулках.

«Ці воєнні злочини мають негайно припинитися. Відповідальні постануть перед правосуддям відповідно до міжнародного права», – наголосив він.

Як повідомлялося, Велика Британія, яка у квітні головує в Радбезі ООН, скликала 5 квітня засідання для обговорення масових убивств, учинених збройними силами рф у Бучі. Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні та заявив, що організація не має сенсу і її можна розпускати, якщо вона не може гарантувати мир.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів