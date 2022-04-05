«Чи готові ви до закриття ООН?»: Зеленський звернувся до Радбезу

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН щодо війни в Україні та заявив, що організація не має сенсу і її можна розпускати, якщо вона не може гарантувати мир.

«Де ця безпека, яку має гарантувати Рада Безпеки? Її немає. Хоча і є Рада Безпеки, як нічого й не було. Тож де той мир, заради гарантування якого створювалась Організація Об’єднаних Націй? Це очевидно, що ключова інституція світу, яка повинна забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру, просто не може ефективно працювати», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що зараз світ побачив, що російські військові зробили в Бучі, поки утримували місто в окупації. Але світу ще тільки доведеться побачити, що вони зробили в інших окупованих містах, в інших окупованих районах нашої країни. За його словами, географія може бути різною, але жорстокість однакова. Злочини однакові. І відповідальність має бути неминучою.

«Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето у Раді Безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки… Якщо це продовжиться, то фіналом буде те, що кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право, не на міжнародні інституції. ООН можна буде просто закрити. Чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь «ні», то діяти потрібно зараз, діяти негайно», – наголосив президент.

Він заликав негайно повертати силу Статуту ООН: «Потрібно негайно реформувати систему ООН таким чином, щоб право вето не було правом смерті. Щоб була справедлива представленість у Радбезі всіх регіонів світу. Потрібно негайно примушувати агресора до миру. Потрібна рішучість. Ланцюжок масових убивств від Сирії до Сомалі, від Афганістану до Ємену та Лівії мав би бути зупинений, і вже давно, якщо чесно»

Зеленський вважає, що якби хоч раз тиранія отримала таку відповідь на розв’язану нею війну, що перестала б існувати, а після неї був би гарантований чесний мир, то світ точно змінився б. І тоді, можливо, не було б війни в Україні.

Президент наголосив, що зараз Ураїна потребує рішень від Ради Безпеки. Якщо ж ООН не може прийняти рішення, які б зупинили війну та допомогли б досягнути миру, тоді єдиний варіант для неї – саморозпуск.

«Ви можете зробити дві речі. Або усунути Росію як агресора та джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни. І тоді зробити все, що може встановити мир. Або показати, як можна переформатуватися і працювати реально заради миру. Або, якщо ваш чинний формат – безальтернативний і виходу просто немає, то далі – тільки саморозпуск. Я переконаний, що ви здатні обійтися без третього варіанту», – заявив Зеленський.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.