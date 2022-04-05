Представники ЄС приїдуть в Україну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник ЄС Жозеп Боррель відвідають Київ. Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мармер.

Вони планують зустрітися з Володимиром Зеленським цього тижня, перед подією #StandUpForUkraine, яка відбудеться у суботу у Варшаві.

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