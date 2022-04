Представники ЄС приїдуть в Україну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник ЄС Жозеп Боррель відвідають Київ. Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мармер.

Вони планують зустрітися з Володимиром Зеленським цього тижня, перед подією #StandUpForUkraine, яка відбудеться у суботу у Варшаві.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.

— Eric Mamer (@MamerEric) April 5, 2022