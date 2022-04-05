На сьогодні погодили 7 гуманітарних коридорів

У вівторок, 5 квітня, планують евакуювати українців з семи населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, «зелені» коридори, які погодили на сьогодні:

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті);

Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті);

Токмак – Запоріжжя;

Сєвєродонецьк – Бахмут;

Лисичанськ – Бахмут;

Попасна – Бахмут;

Гірське – Бахмут.

Крім того, з міста Мангуш до Бердянська прямує 7 автобусів у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які заберуть людей до Запоріжжя.

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