Зеленський виступив на Grammy

Президент Володимир Зеленський у ніч на понеділок, 4 квітня, виступив із відеозверненням до учасників та глядачів церемонії вручення музичної нагороди Grammy, закликавши підтримати Україну у війні проти Росії «у будь-який спосіб». Звертався він англійською мовою, пише Українська правда.

«Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наповніть тишу вашою музикою. Зробіть це сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас, як тільки можете. У будь-який спосіб, тільки не мовчанням…

Українські музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях, навіть для тих, хто не може їх почути. Але музика все одно прорветься і буде почута», – заявив зеленський з екранів церемонії Grammy.

Після звернення Зеленського американський співак Джон Роджер Стівенс, відомий як Джон Ледженд, дуетом із українською співачкою Мікою Ньютон виконали композицію, присвячену Україні. Акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан.

Під час їхнього виступу на сцену вийшла українська поетеса Любов Якимчук та продекламувала свої вірші.

It was an honor to perform FREE tonight along with Lyuba Yakimchuk, Siuzanna Iglidan, Mika Newton, and our incredible choir. pic.twitter.com/7zYHep1mJG

— John Legend (@johnlegend) April 4, 2022