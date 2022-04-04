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У підвалі дитячого санаторію в Бучі виявили катівню

Ольга Денисяка

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У підвалі одного з дитячих санаторіїв Бучі правоохоронці виявили місце, де російські військові катували людей. Про це йдеться у Facebook Офісу генпрокурора України.

Зазначається, що в підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил російської федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх.

На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.

Розслідуються кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Як відомо, 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.

Після цього почала публікуватися перша інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові (фото 18+). Мер Бучі повідомляв, що у братських могилах поховано близько 300 жителів міста.

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