У Маріуполі окупанти призначили самопроголошеного «мера»

У заблокованому окупантами Маріуполі загарбники призначили власного так званого «мера» – члена партії «ОПЗЖ» Костянтина Іващенка. Про це йдеться в Телеграм Маріупольської міської ради.

«Розвалив найбільше в Україні машинобудівне підприємство. Обікрав десятки тисяч працівників. Вступив до лав ОП-ЗЖ. Зрадив свою країну. Це коротка біографія самопроголошеного за підтримки окупантів «мера» Маріуполя Костянтина Іващенка. Рашисти не втомлюються пробивати дно цинізму знову і знову. Спочатку розбомбили та взяли в заручники наше квітуче місто. Морили голодом та вбили тисячі маріупольців. А тепер на руїнах проводять шабаші з колабораціоністами», – йдеться в повідомленні.

У мерії наголосили, що зло буде покарано і вже скоро кожен воєнний злочинець та колаборант заплатить за свої дії.



Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у заблокованому російськими військами місті перебувають близько 130 тисяч людей, які не мають можливості виїхати через дії російської армії.

За словами мера, російська армія тотально блокує всі спроби України доставити до Маріуполя гуманітарні грузи, частково краде гуманітарну допомогу, яку намагаються передати з України, а потім роздає від імені окупантів.

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