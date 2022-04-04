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У Маріуполі досі перебувають близько 130 тисяч людей, – мер  

Ольга Денисяка

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У заблокованому російськими військами місті Маріуполь перебувають близько 130 тисяч людей, які не мають можливості виїхати через дії російської армії. Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«130 тисяч цивільного населення перебуває в Маріуполі. Ворог знищив всі наші комунальні автобуси, їх спочатку було 150, потім 100, потім 50, тепер нуль. Все знищено. З 13 березня без режиму тиші нам вдалось відрити коридор, щоб люди хоча б на приватних автівках могли виїхати з міста та доїхати до Бердянська. І сьогодні цей маршрут працює, але з перебоями. Коридор з Бердянська на Запоріжжя також працює, але дуже складно», – сказав Бойченко.

За даними мера міста, приблизно 90 тисяч мешканців Маріуполя змогли виїхати через Бердянськ на Запоріжжя. Навколо міста у селах розташувались приблизно 70 тисяч маріупольців.

За словами мера, російська армія тотально блокує всі спроби України доставити до Маріуполя гуманітарні грузи, частково краде гуманітарну допомогу, яку намагаються передати з України, а потім роздає від імені окупантів.

«Маріуполю треба надати повну евакуацію та доступ до міста, але ми бачимо, що російська федерація блокує всі грузи, які рухаються в сторону Маріуполя, жодного вантажу не дали довезти до міста. Жоден автобус, який мав би доїхати до Маріуполя для евакуації мешканців також не доїхав. 15 автобусів не пропускають у Василівці Запорізької області. Я особисто свідок того, як російські військові забирали гуманітарну допомогу з наших авто», – зазначив мер, додавши, що потім борошно з цієї допомоги роздавали у Маріуполі від імені окупантів.

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