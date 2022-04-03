Росіяни вбили 158 українських дітей

158 дітей в Україні загинули від дій російських окупантів. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 3 квітня 158 дитини загинули через збройну агресії рф в Україні, ще 258 отримали поранення.

Наразі ці цифри ще не є остаточними, оскільки триває робота у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Втім згідно з офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше дітей постраждали у Київській – 75, Донецькій – 73, Харківській – 56, Чернігівській – 47, Миколаївській – 32, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, у Києві – 16, Сумській –16, Житомирській – 15 областях.

Також відомо, що 30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області отримала тяжкі поранення 14-річна дівчинка.

1 квітня під час вибуху невідомого пристрою на понтонному мосту неподалік с. Припутні в Чернігівській області в автомобілі загинули двоє людей та двоє отримали поранення, серед них – один підліток.

Загалом бомбардуванням і обстрілами російська армія пошкодила в Україні вже 869 закладів освіти, 83 із них є повністю зруйновані.

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