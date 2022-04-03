Росіяни атакували Одесу з повітря

Вранці 3 квітня російські окупанти атакували з повітря Одесу. Про це пише Укрінформ із посиланням на пресслужбу одеської міськради.

«Одесу атакували з повітря. Частину ракет збито ППО. В деяких районах зафіксована пожежа. Чекаємо офіційних даних», – ідеться в повідомленні.

Одеситам рекомендують закрити вікна і не заважати відповідним службам виконувати свою роботу, а також не публікувати в соцмережах фото наслідків атаки.

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