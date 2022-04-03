Росія не визнала жодного вбивства цивільних у Бучі

Міноборони РФ не визнає звірств своїх військових у Бучі Київської області та запевняє, що за час окупації міста жоден місцевий мешканець не постраждав від насильницьких дій. Про це повідомило пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони рф, пише Українська правда.

«За час перебування Бучі під контролем російських ЗС жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», – заявили в Міноборони РФ.

В оборонному відомстві країни-агресора назвали «провокацією» опубліковані в Україні фотографії та відеоматеріали, що свідчать про злочини і звірства російських військових у Бучі.

Там запевняють, що всі підрозділи ЗС РФ повністю вийшли з Бучі 30 березня, а свідчення їхніх злочинів нібито з’явилися лише на 4-й день після цього, коли до міста прибули співробітники СБУ та представники українського ТБ.

Як відомо, лише 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.

Після цього почала публікуватися перша інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові (фото 18+).

Через звірства росіян у Бучі президент Володимир Зеленський дорікнув НАТО за зволікання з запрошенням України до Альянсу і жорстко звернувся до російських матерів.

Мер Бучі повідомляв, що у братських могилах поховано близько 300 жителів міста…

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