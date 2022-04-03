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Зеленський нагадав моторошними кадрами геноциду, хто був проти України в НАТО

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський опублікував моторошні кадри геноциду українців російською армією у місті Бучі, і нагадав учасникам НАТО, які на Бухарестському саміті 2008 року відмовили Україні у наданні Плану дій щодо членства.

«Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла», – зазначив Президент України.

Окрім того гарант звернувся до матерів російських, солдат, аби ті побачили звірства своїх мародерів і катів.

«Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи», – написав Володимир Зеленський.

Фото: Vadim Ghirda, Ronaldo Schemidt, УНІАН

Як відомо, у 2008 році в Бухаресті найбільшими противниками надання ПДЧ в НАТО для України виступали Німеччина та Франція.

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