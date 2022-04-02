Україна не підпише жодну угоду, де рф матиме право вето, – Арахамія

Голова української переговорної делегації, керівник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україна не підписуватиме жодну угоду, згідно з якою російська федерація матиме право вето. Про це пише Укрінформ.

«Ми не будемо підписувати жодного документа, де росія буде, як вона це робить у Раді Безпеки ООН, ветувати, просто не даючи свій голос, а там потрібен консенсус… Для нас це категорично. Взагалі тоді не треба обговорювати якісь гарантії безпеки, бо росія їх може заблокувати в будь-який момент», – сказав політик.

Давид Арахамія зазначив, що наразі це питання обговорюється на перемовинах. За його словами, російська федерація «чує логіку і розуміє, що так не може бути», тому напрацьовується інший формат. Він уточнив, що йдеться про мирну угоду між Україною та російською федерацією, однак за умови, що гарантії безпеки надаватимуть інші держави, що унеможливлює блокування цього процесу росією.

Політик висловив думку, що у фінальному раунді переговорів російська сторона сприйме цю позицію України. «Інакше ми нічого підписувати взагалі не будемо», – констатував Арахамія.

Нагадаємо, після переговорів 29 березня у Стамбулі представник української делегації на переговорах з росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

Глава фракції «Слуга народу», член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

Детальніше про пропозиції України щодо миру і нової системи гарантій безпеки для держави читайте у статті Львівського порталу «Ціна миру. На що готова піти Україна».

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