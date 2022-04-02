Удар по Миколаївській ОДА: кількість жертв сягнула 35 осіб

Внаслідок авіаудару по будівлі Миколаївської ОДА загинули вже 35 людей. Про це йдеться на сторінці Головного управління ДСНС у Миколаївській області у Facebook.

Станом на 14:00 год. суботи, 2 квітня, внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації та її руйнування загинуло 35 людей. З-під завалів рятувальники вивільнили 33 тіла загиблих, 2 людини померли у лікарні.

Наразі на місці продовжують працювати надзвичайники і розбирати завали.

Нагадаємо, росіяни випустили ракету по будівлі Миколаївської ОДА вранці 29 березня. Спочатку було відомо про одного загиблого і 18 постраждалих, втім із кожним днем кількість жертв збільшується.

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