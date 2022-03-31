Кількість жертв після ракетного удару по Миколаївській ОВА зросла до двадцяти

Рятувальники вже декілька днів розбирають завали будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Наразі відомо про 20 загиблих. Про це йдеться у Facebook ДСНС у Миколаївській області.

Так, станом на 13:00 31 березня рятувальники витягнули з-під завалів 19 тіл та ще одна людина померла у реанімації. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Зазначимо, 29 березня близько 08:45 окупанти завдали ракетного удару по дев’ятиповерховій будівлі облдержадміністрації в Миколаєві. Внаслідок обстрілу було зруйновано центральну секцію будівлі з 9 по 1 поверхи.

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