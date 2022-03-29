Окупанти обстріляли Миколаївську ОДА: одна людина загинула, 18 постраждали

У вівторок вранці, 29 березня, російські війська обстріляли 9-поверхову будівлю Миколаївської ОДА. Більшість працівників вдалося врятувати, проте пошуки під завалами тривають. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Попали в будівлю ОДА. Більшість, а це від 50 до 100 людей, чудом врятувалась. Зараз шукаємо 8 цивільних і трьох військових», – написав він і опублікував фото споруди.

Тим часом у ДСНС України уточняють, що ворожий обстріл стався орієнтовно о 08:45 год. Будівля ОДА зруйнована з першого по дев’ятий поверх. Пожежі не було.

Станом на 11:30 год. надзвичайники деблокували з-під завалів одну загиблу людину та врятували 18 постраждалих. Їх передали медикам.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Фото: Віталій Кім