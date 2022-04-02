Спецпризначенці показали збитий вертоліт росіян

Українські військові збили ще один російський вертоліт, який після ремонту зможе працювати на Збройні Сили України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Історичне фото: вояки Руху опору ССО оглядають російський вертоліт, збитий бійцями Сил оборони України. На одного півня рашистів стало менше! Працюємо», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що військові спеціально не розголошують, де саме і коли збили вертоліт росіян. Втім як пише Українська правда, судячи з фото, йдеться про ворожий бойовий вертоліт Ка-52. Його вартість становить більше 16 мільйонів доларів.

Як повідомляв Львівський портал, у війні проти України росія вже втратила 17 800 військових, 143 літаки, 134 гелікоптери, 631 танк, 1776 бойових броньованих машин та низку іншої техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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