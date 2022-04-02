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Молдова не вводитиме санкції проти Росії

Анастасія Диняк

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Молдова не приєднуватиметься до санкції проти РФ, бо боїться залишитися без постачання газу. Про це пише hromadske.

«Приєднання до антиросійських санкцій може поставити під загрозу постачання газу Молдови, не завдаючи шкоди Росії. Молдавська продукція більше не може надходити на російський ринок після початку війни», – сказала президентка Молдови Мая Санду.

Запровадження Молдовою санкцій проти Росії не є можливим через численні «вразливі місця» як з точки зору безпеки, так і економіки. За її словами, західні партнери з розумінням ставляться до рішення Молдови не приєднуватися до санкцій.

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