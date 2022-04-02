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Львів’янам дозволили купувати пиво, але у п'яних водіїв відбиратимуть авто для ЗСУ

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада дозволила продаж пива з 2 квітня, водночас на території громади посилюють контроль за реалізацією міцних алкогольних напоїв та його розпиванням. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Продавати напої, виготовлені методом бродіння без додавання етилового спирту, на території Львівської громади дозволили виключно з 12:00 до 20:00 год. Таке рішення міська рада прийняла після наради з виробниками пива.

Як пояснює Андрій Москаленко, загалом у сферах пивоваріння та дистрибуції у Львові працюють 20 тисяч людей. За рік галузь сплачує 840 млн грн податків до державного та міського бюджетів.

Разом із тим у мерії посилюють контроль за продажем міцного алкоголю, реалізація якого досі залишається під забороною. Також покарання чекає й на усіх, хто вживає такі напої у публічних місцях чи сідає за кермо напідпитку.

«Відтепер за недотримання вимог продажу алкоголю та його розпиття у громадських місцях залучатимуть до громадських робіт. При керуванні автомобілем під дією алкоголю транспорт буде вилучено для потреб Збройних Сил України», – наголосив Андрій Москаленко.

Додамо, що крім громадських місць, вживати алкогольні напої у Львові заборонено й на літніх майданчиках та на терасах.

Нагадаємо, повністю продавати алкоголь у Львові та селах Львівської громади заборонили з 1 березня. Тим часом на території Львівщини реалізовувати алкогольні напої дозволили з 19 березня. Таке рішення керівництво області прийняло, щоб допомогти відновленню економіки.

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