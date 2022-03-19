На Львівщині відновлюють продаж алкоголю

Віднині продаж алкогольних напоїв на Львівщині заборонено лише із 21.00 до 10.00. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської військової держадміністрації.

У військовій адміністрації визнають, що наші голови потребують тверезого розрахунку, проте продаж алкоголю – частина економіки, яку також потрібно відновити.

«Ми у тилу маємо забезпечити максимально можливе відновлення економіки, якісно і швидко провести посівну та всі весняно-польові роботи, у наших громадах під час воєнного стану мусить бути ідеальний правопорядок.

Ми всі це розуміємо, і тому як начальник Львівської обласної військової адміністрації я підписав відповідний наказ. Він забороняє продаж алкогольних напоїв (в тому числі і пива) на території нашої області щодня з 21.00 до 10.00. Діятиме заборона до кінця періоду воєнного стану – йдеться у повідомленні від очільника ЛВДА Максима козицького.

Голови місцевих громад, за потреби, можуть посилювати обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, а також пива, на своїй території.

Людей просять з розумінням ставитися до такого заходу.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із 1 березня у Львові заборонили продавати алкоголь у магазинах та закладах громадського харчування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.