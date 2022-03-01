У Львові повністю заборонили продаж алкоголю

З 1 березня у Львові заборонили продавати алкоголь у магазинах та закладах громадського харчування. Про це в Телеграмі повідомив міський голова Андрій Садовий.

Враховуючи напруження на фронті, від 1 березня у Львові повністю заборонили продаж алкогольних напоїв. Це стосується магазинів і закладів громадського харчування.

«Воєнний стан не передбачає будь-яких дискусій при прийнятті таких рішень. Усі, хто порушуватимуть це розпорядження – будуть відповідати перед законом», – заявив Садовий.

Нагадаємо, раніше у Львові заборонили продавати алкоголь з 18:00 год. вечора до 12:00 год. Оскільки мерія побоювалась, що через повну заборону може активізуватись тіньовий ринок.

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