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У Львові погана видимість через туман

Анастасія Диняк

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Синоптики застерігають про погану видимість на дорогах через туман. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, до кінця доби п’ятниці, 1 квітня, у Львові буде туман. Видимість  видимістю 200 – 500 метрів.

Під час керування автомобілем в тумані, рекомендовано:

  • істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;
  • при наявності протитуманних фар – вмикати їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з автомобілями;
  • уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.

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