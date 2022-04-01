На Львівщині під час повітряної тривоги вибухів не було

Під час останньої повітряної тривоги у Львівській області з’явилися хибні повідомлення про вибухи. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
В одному з населених пунктів Львівщини працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів.
«Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух. Також сталося часткове загоряння. Ці події збіглися з повідомленням про повітряну тривогу», – йдеться у повідомленні.
З працівниками вишки вже провели профілактичну бесіду.
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Анастасія Диняк