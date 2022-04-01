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Франція передала в Україну автівки швидкої допомоги

Анастасія Диняк

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В Україну привезли 21 автомобіль швидкої медичної допомоги з Франції. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, автомобілі Fiat, Renault та Citroën були закуплені за кошти з держбюджету Франції. Наразі гуманітарні автомобілі вже прямують у регіони, де тривають активні бойові дії.

Зауважимо, з початку війни російські окупанти влучили у 67 автомобілів швидкої медичної допомоги.

«Російські окупанти, які діють сьогодні як справжні злочинці, знищують абсолютно все на своєму шляху. Вони безжально обстрілюють лікарні та автомобілі швидкої допомоги, в яких наші мужні лікарі, просто під обстрілами, рятують життя українців. За понад місяць війни 67 «швидких» стали мішенню для ворога та потрапили під обстріли. Тому велика подяка нашим французьким колегам, які розуміють наші потреби та в максимально короткі терміни доставляють автівки», – заявив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

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