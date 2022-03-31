ЗСУ знищили ще чотири ворожі літаки

30 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили сім повітряних цілей ворога – чотири літаки, безпілотник та дві крилаті ракети. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Так, за минулу добу групованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено сім повітряних цілей ворога – чотири літаки, безпілотник та дві крилаті ракети.

Крім того, угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбило п’ять ворожих атак. Наші воїни знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 17 300 військових, 605 танків та 131 літак.

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