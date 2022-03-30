Росія втратила вже 17 тисяч військових та понад 600 танків

Від початку повномасштабного вторгнення росія втритила в Україні вже 17 300 військових, 605 танків та 131 літак. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 30 березня загальні втрати росії становлять:
- особового складу ‒ 17300 осіб,
- танків ‒ 605 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
- артилерійських систем – 305 од,
- РСЗВ ‒ 96 од,
- засоби ППО ‒ 54 од,
- літаків – 131 од,
- гелікоптерів – 131 од,
- автомобільної техніки ‒ 1184 од,
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 75,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 81.
- Спеціальна техніка ‒ 21.
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка