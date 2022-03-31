Путіна підтримують 83% росіян

83% громадян Росії підтримують Володимира Путіна та його рішення. Про це повідомляє незалежна соціологічної компанії «Левада-Центр».

Від повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримка президента країни-агресорки зросла на 10%. Збільшився й рівень довіри Путіну – до 44%. Також більше росіяни почали довіряти Сергій Шойгу, Володимиру Жириновському, Михайлу Мішустіну та Сергію Лаврову.

Крім того, збільшилася кількість людей, які вважають, що країна рухається в правильному напрямку. У лютому кількість такий людей становила 52%, у березні – 69%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.