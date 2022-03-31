На Луганщині ЗСУ знищили штаб кадирівців

На Луганщині бійці Збройних сил України артударами знищили кілька десятків одиниць ворожої техніки і штаб кадирівців. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Укрінформ.

«Учора ввечері накрили артилерією величезне скупчення техніки, декілька десятків одиниць, і штаб чеченців», – зазначив Гайдай.

Він також зауважив, що росія перекидає на Донецький і Луганський напрямки додаткові сили. А поки проводиться це перегрупування, війська рф ведуть щільний вогонь по населеним пунктам Луганщини з використанням авіації, важкої артилерії, мінометів тощо.

Зазачимо, що наразі військова ситуація на Луганщині загострюється, 30 березня Попасну атакувала російська авіація, Лисичанськ – артилерія та РСЗВ. За добу щонайменше двоє загиблих, п‘ятеро поранені, 21 врятовано.

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