ОСТАННІ НОВИНИ

Які заклади культури Львівщини запрацюють з 1 квітня

Ольга Денисяка

|

З 1 квітня заклади культури Львівщини повертаються до звичного, на скільки це можливо в умовах війни, режиму роботи. Про це Львівському порталу повідомили пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

З першого квітня на Львівщині розширять формат роботи театрально-концертні установи, музеї та заповідники. Зокрема, Львівська національна опера, Львівський національний театр ім. М. Заньковецької, Львівська національна філармонія ім. М. Скорика, Львівський театр ляльок, Театр ім. Ю. Дрогобича.

Продовжують приймати відвідувачів і Державні  історико-культурні заповідники «Тустань» та «Нагуєвичі», а також скансен Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. К. Шептицького.

Напередодні вже відновили прийом відвідувачів і відділи Львівської національної галереї мистецтв ім. Б.Возницького музеї- заповідники «Підгорецький замок», «Жовківський замок», та «П’ятничанська вежа».

Команда Львівського музею історії релігії регулярно організовує тематичні  екскурсії про релігійне життя Львова, екскурсії підземеллями музею та  розважально-пізнавальні квести для дітей вимушено переселених осіб.

У департаменті з питань культури, національностей та релігій ЛОВА зазначають, що ті заклади культури, де тимчасово проживають переселенці, також частково відновлюють роботу. Наприклад, у Львівському театрі ляльок та у Театрі ім. Ю. Дрогобича окремі кімнати виділили для внутрішньо переміщених осіб, а в інших приміщеннях ставлять вистави.

Як повідомляв Львівський портал, події у закладах культури та мистецтв відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану. Під час повітряної тривоги усі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в закладі. Відтак кількість місць обмежена.

Також при вході до закладів може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонено чи обмежено, або становить загрозу життю чи здоров’ю людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів