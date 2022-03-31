Які заклади культури Львівщини запрацюють з 1 квітня

З 1 квітня заклади культури Львівщини повертаються до звичного, на скільки це можливо в умовах війни, режиму роботи. Про це Львівському порталу повідомили пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

З першого квітня на Львівщині розширять формат роботи театрально-концертні установи, музеї та заповідники. Зокрема, Львівська національна опера, Львівський національний театр ім. М. Заньковецької, Львівська національна філармонія ім. М. Скорика, Львівський театр ляльок, Театр ім. Ю. Дрогобича.

Продовжують приймати відвідувачів і Державні історико-культурні заповідники «Тустань» та «Нагуєвичі», а також скансен Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. К. Шептицького.

Напередодні вже відновили прийом відвідувачів і відділи Львівської національної галереї мистецтв ім. Б.Возницького музеї- заповідники «Підгорецький замок», «Жовківський замок», та «П’ятничанська вежа».

Команда Львівського музею історії релігії регулярно організовує тематичні екскурсії про релігійне життя Львова, екскурсії підземеллями музею та розважально-пізнавальні квести для дітей вимушено переселених осіб.

У департаменті з питань культури, національностей та релігій ЛОВА зазначають, що ті заклади культури, де тимчасово проживають переселенці, також частково відновлюють роботу. Наприклад, у Львівському театрі ляльок та у Театрі ім. Ю. Дрогобича окремі кімнати виділили для внутрішньо переміщених осіб, а в інших приміщеннях ставлять вистави.

Як повідомляв Львівський портал, події у закладах культури та мистецтв відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану. Під час повітряної тривоги усі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в закладі. Відтак кількість місць обмежена.

Також при вході до закладів може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонено чи обмежено, або становить загрозу життю чи здоров’ю людей.

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