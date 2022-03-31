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З 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури

Ольга Денисяка

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Вже з 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв – театри, опери та концертні зали. Про це Львівському порталу повідомили в  Міністерстві культури та інформаційної політики.

Кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком. Тому детальну інформацію про розклад, а також щодо придбання квитків потрібно дізнаватися на сайтах закладів. Частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку.

Події у закладах культури та мистецтв відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану. У випадку повітряної тривоги усі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в закладі. Відтак кількість місць обмежена.

Також при вході до закладів може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонено чи обмежено, або становить загрозу життю чи здоров’ю людей.

Нагадали в міністерстві і про дотримання протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширення COVID-19.

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