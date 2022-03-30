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В ЗСУ прокоментували вибух боєприпасів у російському Бєлгороді

Наталя Дуляба

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Вибух на складі боєприпасів біля російського міста Бєлгород стався через нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування. Таку думку висловив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора (29 березня, – ред.) в російському місті Бєлгород внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їхня самовільна детонація. Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів, зокрема і часів Другої світової війни», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголошують, що вже наголошували на загрозі самодетонації боєприпасів, величезний склад яких росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС. Через це Україна вимагає ввести спеціальну місію ООН у зону відчуження.

Нагадаємо, про вибух на складі з боєприпасами у селищі Октябрське поблизу російського Бєлгорода стало відомо у вівторок ввечері, 29 березня. Російські ЗМІ попередньо писали, що причиною вибухів став людський фактор.

Український військовий журналіст Юрій Бутусов припустив, що склад знищили ЗСУ, адже звідти росія постачає боєприпаси для бомбардування українців.

Селище Октябрське, де є склад із боєприпасами, розташоване за 65 км від Харкова, який росіяни нещадно обстрілюють і бомблять.

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