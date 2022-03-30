В ЗСУ прокоментували вибух боєприпасів у російському Бєлгороді

Вибух на складі боєприпасів біля російського міста Бєлгород стався через нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування. Таку думку висловив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора (29 березня, – ред.) в російському місті Бєлгород внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їхня самовільна детонація. Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів, зокрема і часів Другої світової війни», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголошують, що вже наголошували на загрозі самодетонації боєприпасів, величезний склад яких росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС. Через це Україна вимагає ввести спеціальну місію ООН у зону відчуження.

Нагадаємо, про вибух на складі з боєприпасами у селищі Октябрське поблизу російського Бєлгорода стало відомо у вівторок ввечері, 29 березня. Російські ЗМІ попередньо писали, що причиною вибухів став людський фактор.

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Український військовий журналіст Юрій Бутусов припустив, що склад знищили ЗСУ, адже звідти росія постачає боєприпаси для бомбардування українців.

Селище Октябрське, де є склад із боєприпасами, розташоване за 65 км від Харкова, який росіяни нещадно обстрілюють і бомблять.

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