У рф підірвали склад боєприпасів

У російському Бєлґороді злетів у повітря склад боєприпасів, повідомляє ряд місцевих ЗМІ.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов припускає, що знищений склад ракетно-артилерійського озброєння рашистів у Білгородській області – справа рук Збройних Сил України.

«ЗСУ нанесли точний удар ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Октябрьское під Белгородом. З цих складів Росія постачає боєприпаси для вбивства українців», – повідомив Юрій Бутусов.

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