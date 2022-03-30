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Експрокурорка Львівщини закликає допомогти з фіксацією воєнних злочинів рф

Наталя Дуляба

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На Львівщині збирають докази воєнних злочинів, які чинить росія на території України. Усіх постраждалих внаслідок дій окупантів чи свідків просять зголоситися, аби прокурори могли належним чином все задокументувати. Про це Львівському порталу повідомила експрокурорка Львівської області Ірина Діденко.

Якщо ви особисто зафіксували на фото чи відео факт злочину, який скоїли військові рф, надсилайте матеріали на спеціальний сайт, який створила Генпрокуратура України. Зробити це можна за цим посиланням.

Надані фото і відео допоможуть у зборі доказів воєнних злочинів росії та відшкодуванні завданих збитків.

Якщо ви перебуваєте на Львівщині і пам’ятаєте кожну деталь злочинів, можете бути свідком/потерпілим, телефонуйте безпосередньо спеціально уповноваженому прокурору за номером: 093-26-73-141.

Приклади воєнних злочинів:

  • факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування зброї окупантом;
  • факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
  • насилля щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень, обладнання;
  • відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги;
  • насильство щодо духовенства, пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо);
  • розташування та використання військової техніки в житлових кварталах міста, ведення бойових дій окупантом в житлових кварталах міста;
  • пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури;
  • використання окупантом цивільного одягу, однострою ЗСУ, емблем гуманітарних та медичних установ;
  • використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних;
  • захоплення майна, пограбування окупаційними силами.

«Будь-який злочин окупантів – вбивства, знищення майна, переслідування українських громадян – має бути зафіксований, юридично правильно оформлений та спрямований до українських та міжнародних судів. Усі винні рано чи пізно будуть покарані, а постраждалим буде відшкодовано кожну гривню за втрачене майно та кожну нервову клітинку від завданої шкоди», – наголосила Ірина Діденко, яка організовує цю роботу прокурорів на Львівщині.

Зазначимо, що станом на 30 березня Офіс генпрокурора України зафіксував 3411 воєнні злочини рф та 1954 злочини проти національної безпеки.

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